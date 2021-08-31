القوات التركية تقصف 3 قرى في ريف تل تمر 

محافظة الحسكة: قصفت القوات التركية كل من قرية أم الخير والكوزلية غربي تل تمر في ريف الحسكة، كما استهدفت بالرشاشات الثقيل قرية تل اللبن، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي 26 آب، استهدفت طائرة مسيرة تركية، سيارة نوع “فان” تقل صحافيين من قنوات إعلامية كردية، على طريق تل تمر في ريف الحسكة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فقط.

ووفقًا للمصادر فإن مجموعة من العاملين في المجال الإعلامي لقناة ستيرك تيفي

كانوا في طريقهم إلى مناطق الاشتباكات، قبل أن تستهدفهم الطائرة المسيرة ويعودون أدراجهم إلى منطقة آمنة.

ويأتي ذلك في ظل التصعيد التركي باستخدام الطائرات المسيرة التي تستهدف مدنيين وعسكريين وعاملين في المجال الصحفي.