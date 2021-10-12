القوات التركية تقصف 3 قرى قرب طريق الـ “M4” في ناحية عين عيسى شمالي الرقة 

محافظة الرقة: قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة مواقع قرب طريق الـ “M4” في ناحية عين عيسى شمالي الرقة، حيث سقطت قذائف على قرى المشيرفة وجهبل وصوامع عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

واستهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، في 9 أكتوبر، بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة كازية الإتحاد الواقعة في الريف الشرقي لناحية عين عيسى.

وفي 8 أكتوبر، استهدفت الفصائل الموالية لتركيا بالرشاشات الثقيلة، سيارة ركاب مدنية على طريق “m4” ما بين عين عيسى وقرية جلبية ، ما أسفر عن أضرار مادية.

كما استهدفوا بالرشاشات الثقيلة في 6 أكتوبر، قرية معلق والمخيم، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت القوات التركية قد استهدفت في 5 أكتوبر، بصاروخ موجه آلية تقل عناصر من قوات النظام بصاروخ موجه، لحظة مرورها على الطريق الدولي “M4” بمحاذاة ناحية عين عيسى العاصمة الإدارية لـ “الإدارة الذاتية” شمالي الرقة، ما أدى إلى إصابة 4 من عناصر النظام بجروح خطيرة، جرى نقلهم إلى مشافي عين عيسى.

وفي اليوم الأول من أكتوبر،استهدفت المدفعية التركية مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في محيط قرية معلق بريف عين عيسى شمال الرقة.