القوات التركية تقصف 4 قرى في ريفي تل أبيض ومنبج ضمن مناطق نفوذ “قسد” ومجلس منبج العسكري

قصفت القوات التركية المتمركزة في مناطق “نبع السلام”، مواقع في قرية عبدوكي، بالإضافة لقرية تل كوبرلك التي يتواجد فيها نقاط عسكرية لقوات النظام.

على صعيد متصل، سقطت قذائف مدفعية وصاروخية، على قرى الكاوكلي وقرات ويران بالريف الغربي لمدينة منبج شرقي حلب، مصدرها القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرية شيخ ناصر، الواقعة بريف الباب الشرقي، ضمن مناطق نفوذ “مجلس الباب العسكري” بريف حلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية، ونشر المرصد السوري مساء أمس، أن القوات التركية المتمركز في قرية الياشلي بريف حلب الشرقي، قصفت بالقذائف المدفعية، تلة الصيادة و قرية أم عدسة، في ريف مدينة منبج الشمالي الغربي.