القوات التركية تقصف 4 قرى ومواقع في ريف منطقة أبو راسين ضمن محافظة الحسكة

محافظة الحسكة: قصفت القاعدة التركية المتمركزة في قرية داؤودية بالمدفعية الثقيلة، كل من قرى نويحات وخضراوي ومحيط الاسدية ومحيط كسرى في ريف أبو راسين الشمالي، وسط إطلاق قنابل ضوئية قرب نقاط التماس مع “قسد”، دون ورود معلومات عن إصابات حتى الآن.

وكانت القوات التركية قد قصفت، في 1 أيلول، قصفًا على ريف منطقة تل تمر ضمن محافظة الحسكة، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، بالقذائف الصاروخية، مناطق في قرى الطويلة وأم الخير وتل لبن والكوزلية، ما أدى لأضرار مادية في ممتلكات المدنيين، دون معلومات عن خسائر بشرية. وأشار المرصد السوري في 31 آب الفائت، أن القوات التركية قصفت كل من قرية أم الخير والكوزلية غربي تل تمر في ريف الحسكة، كما استهدفت بالرشاشات الثقيل قرية تل اللبن.