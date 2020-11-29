القوات التركية تقصف 5 مواقع قرب طريق “m4” شمالي الرقة بالتزامن مع قصف “قسد” لمناطق “نبع السلام”

قصفت القوات التركية المتمركزة في مناطق “نبع السلام” براجمات الصواريخ مخيم عين عيسى وقرى صيدا ومعلق وهوشان والخالدية الواقعة قرب طريق “m4″، تزامناً مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات “قسد” مواقع للجيش التركي والفصائل الموالية له ضمن مناطقه في “نبع السلام”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات التركية قد استهدفت، أمس، مناطق في بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بريف الرقة الشمالي، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى بينهم طفلين اثنين ووالدتهما، بالإضافة لأضرار مادية في ممتلكات المواطنين.