القوات التركية تكثف قصفها على مناطق خاضعة لسيطرة “قسد” وقوات النظام غربي ناحية “عين عيسى”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا مدفعيا مكثفا تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لها في منطقة “نبع السلام”، على مناطق انتشار قوات النظام و”قسد”، في الريف الغربي لناحية “عين عيسى” شمالي محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تحركات عسكرية للقوات التركية والفصائل الموالية لها، اليوم، في محيط قرية قزعلي غرب مدينة تل أبيض شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات مؤكدة حول وجهة تلك القوات.

على صعيد متصل، وصلت 20 حافلة تقل عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى مدينة عين عيسى شمال الرقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 28 حزيران، دخول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى مدينة عين عيسى شمال الرقة، وتتمثل تلك التعزيزات بنحو 50 آلية، بينها حافلات وسيارات زيل تقل جنودا، رفقة مدرعات روسية.

وكانت القوات الروسية أنزلت العلم الروسي من أعلى قاعدة عين عيسى العسكرية بريف الرقة الشمالي، ولم ترد معلومات عن الأسباب، فيما إذا كان لدى الروس نية بالانسحاب من المنطقة هناك أو لأسباب أخرى.