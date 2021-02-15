القوات التركية تمنع “قسد” من تفريغ ما يزيد عن 40 ألف طن من القمح والشعير في صوامع شركراك بالرقة

محافظة الرقة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: لا تزال القوات التركية تمنع “قسد” من تفريغ القمح والشعير المخزن في صوامع شركراك بريف الرقة.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الصوامع تحتوي على 16 ألف طن من القمح، و25 ألف طن من الشعير، خزنتهم مؤسسات “الإدارة الذاتية” في منتصف العام 2019، فيما تمكنت القوات التركية وفصائلها نهاية العام من السيطرة على تلك الصوامع ونهب جزء كبير من المخزون، قبل أن تتراجع القوات التركية وفق إتفاق وقف إطلاق النار برعاية روسيا.

وكانت “الإدارة الذاتية” قد حاولت مرات عدة بوساطة روسية لاستعادت مخزونها من القمح والشعير في صوامع الشركراك، دون أن تنجح في ذلك.

والجدير بالذكر أن صوامع شركراك تقع شرق عين عيسى بريف الرقة، قرب خوط التماس ما بين “قسد” والقوات التركية.