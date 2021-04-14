القوات التركية تنتشر على طريق الـ M4 بريف إدلب الجنوبي تزامنًا مع قطعها للطريق بشكل كامل

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انتشار للقوات التركية على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي M4 من جهة ريف إدلب الجنوبي، تزامنًا مع قيام القوات التركية بقطع الطريق بشكل كامل، دون معرفة الأسباب إذا ماكانت بهدف تسيير دورية منفردة، أم تمشيط الطريق بحثًا عن ألغام وعبوات ناسفة.

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى انتشار القوات التركية على طريق حلب – اللاذقية الدولي “M4” بريف إدلب، وقيامها بقطع الطرقات الفرعية المؤدية إلى الطريق، لتأمينه بهدف تسيير دوية منفردة.