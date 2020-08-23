القوات التركية تنتشر على طريق اللاذقية – حلب الدولي وسط ترقب لدورية مشتركة مع الروس في المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد، انتشاراً مكثفاً للقوات التركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، وذلك عند مدينة أريحا جنوبي إدلب، وسط معلومات عن دورية روسية – تركية مشتركة، من المرتقب أن يتم تسييرها اليوم على طريق “M4”.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 17 من الشهر الجاري، دورية مشتركة جديدة، خرجت بها عربات روسية – تركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، بشكل عكسي عن الدوريات السابقة، حيث انطلقت من قرية عين حور بريف اللاذقية الشمالي، واتجهت نحو قرية ترنبة بريف إدلب الشرقي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن عربة تركية تعرضت لاستهداف، يرجح أنه جرى بقذيفة “RBG”، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.