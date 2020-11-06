القوات التركية تنتشر قرب طريق “m4”..وترسل المزيد من الأرتال العسكرية إلى منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، انتشاراً كبيراً للقوات التركية في ريف إدلب الغربي على طريق “m4″، دون معرفة الأسباب.

على صعيد متصل، دخل رتل تركي يحمل معدات لوجستية من معبر كفرلوسين شمالي إدلب.

ويتألف الرتل من 25 آلية، حيث اتجه نحو النقاط العسكرية في منطقة “بوتين-أردوغان”.

ولا تزال القوات التركية تواصل تحضيراتها للانسحاب من نقطة “شيرمغار” في جبل شحشبو شمال غربي حماة إلى مواقع أخرى في ريف إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7420 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10755 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.