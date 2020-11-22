القوات التركية تنشئ نقطة عسكرية جديدة في جبل الزاوية.. تزامنا مع قصف مدفعي من قوات النظام على المنطقة

القوات التركية تنشئ نقطة عسكرية جديدة في جبل الزاوية.. تزامنا مع قصف مدفعي من قوات النظام على المنطقة

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية عمدت لإنشاء نقطة عسكرية جديدة لها في تلة المرقب الواقعة بين قريتي سرجة والرويحة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد استقدام رتل يضم آليات عسكرية وجنود ومعدات لوجستية، تزامن ذلك مع قصف مدفعي من قِبل قوات النظام استهدف قرية الرويحة.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 72، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران والأبزمو ورام حمدان والجينة وبسنقول والمشيرفة وتل خطاب وبداما والناجية والزعينية والغسانية ودير سنبل والكفير والبارة والبرناص وبداما وأريحا وجنة القرى وبسامس وقمة تل النبي أيوب والقياسات وقرب بسنقول ومعراتة ومرعيان ومنطف ومحمبل وتل أرقم وقوقفين والرويحة.