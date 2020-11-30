القوات التركية تنشئ نقطة عسكرية جديدة على تل بدران في جبل الزاوية جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، “جرافات” وآليات تركية بدأت بإنشاء نقطة عسكرية جديدة على تل استراتيجي في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب، ويقع التل في بلدة كنصفرة ويسمى “تل بدران” وهو أعلى تل في البلدة، يبعد عن خطوط التماس مع قوات النظام 1 كلم فقط، جنوبي شرقي بلدة كنصفرة، وتعتبر النقطة التركية الجديدة من النقاط المتقدمة في منطقة جبل الزاوية”.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى ،73، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران والأبزمو ورام حمدان والجينة وبسنقول والمشيرفة وتل خطاب وبداما والناجية والزعينية والغسانية ودير سنبل والكفير والبارة والبرناص وبداما وأريحا وجنة القرى وبسامس وقمة تل النبي أيوب والقياسات وقرب بسنقول ومعراتة ومرعيان ومنطف ومحمبل وتل أرقم وقوقفين والرويحة وكنصفرة.