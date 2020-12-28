القوات التركية تنشئ نقطة عسكرية عند بوابة جبل الأربعين في ريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدء القوات التركية بإنشاء نقطة عسكرية جديدة في قرية كدورة الواقعة في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب، حيث تعد قرية كدورة بوابة جبل الأربعين في ريف إدلب، وتطل على كفربطيخ وداديخ الواقعتين على طريق دمشق – حلب الـ”M5″.

وفي الثاني من ديسمبر / كانون الأول، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقطة عسكرية جديدة أنشأتها القوات التركية جنوب بلدة البارة طريق كنصفرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وتقع النقطة التركية الجديدة على مقربة من خطوط التماس مع قوات النظام في جبل الزاوية.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى ،75، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران والأبزمو ورام حمدان والجينة وبسنقول والمشيرفة وتل خطاب وبداما والناجية والزعينية والغسانية ودير سنبل والكفير والبارة والبرناص وبداما وأريحا وجنة القرى وبسامس وقمة تل النبي أيوب والقياسات وقرب بسنقول ومعراتة ومرعيان ومنطف ومحمبل وتل أرقم وقوقفين والرويحة وكنصفرة وكدورة.