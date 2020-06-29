القوات التركية تنشئ نقطتين عسكريتين على طريق “m4” بالقرب من بلدة محمبل غرب إدلب

تمركزت قوات تركية بالقرب من النقطة العسكرية الـ64 المحدثة على أطراف بلدة محمبل غرب إدلب.

وبذلك تصبح النقطة العسكرية الثانية في محيط قرية محمبل.

وكانت القوات التركية أنشأت نقطة عسكرية، ظهر اليوم، في منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث تمركزت مصفحات تركية وشاحنات تحمل موادا لوجستية على أطراف بلدة محمبل غرب إدلب، بالقرب من طريق “M4”.

كما تنتشر عدة نقاط عسكرية تركية في سهل الروج وبسنقول والقياسات في المنطقة ذاتها.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 65، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران والأبزمو ورام حمدان والجينة وبسنقول والمشيرفة وتل خطاب وبداما والناجية والزعينية والغسانية والكفير والبرناص وبداما وأريحا وجنة القرى وبسامس وقمة تل النبي أيوب والقياسات وقرب بسنقول ومعراتة ومرعيان ومنطف ومحمبل.