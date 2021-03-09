القوات التركية تنشر جنود مشاة على طريق “m4”.. وتعيد تموضعها في ريف حلب الغربي 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إعادة تموضع القوات التركية في ريف حلب الغربي، حيث أخلت القوات التركية النقاط العسكرية في كل من مدرستي باتبو وكفرناصح و “السكة” بالقرب من ابين سمعان، وتجمع تلك القوات في النقطة المركزية في بلدة ابين سمعان في ريف حلب الغربي.

وتواصل القوات التركية تسيير جنود مشاة وفرق هندسة لتأمين طريق حلب-اللاذقية، حيث يشهد الطريق آنف الذكر انتشار قوات لمراقبة وتفتيش الطريق بحثًا عن الألغام التي يحاول يزرعها مجهولين لاستهداف الأرتال التركية.

وتتعرض القوات التركية لهجمات عبر عبوات ناسفة وقذائف “الآربيجي”، فضلًا عن الاستهدافات المباشرة من قبل عناصر مجهولة، حيث رصد المرصد السوري في 25 شباط، استهداف عربة تركية بقذيفة “آربيجي” وعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين معرة مصرين و بلدة كفريا بريف إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 10 شباط، انفجار لغم أرضي قرب مدرعة تركية، أثناء قيام ثلاث مدرعات بدورية اعتيادية على طريق الـ M4 بين منطقتي أورم الجوز وأريحا بريف إدلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، في حين تبنى تنظيم يطلق على نفسه اسم “الطليعة المجاهدة” استهداف العربة التركية من خلال نشره صور توضح لحظة انفجار اللغم قرب المدرعة التركية.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 1 شباط، قيام القوات التركية بتركيب كاميرات مراقبة على طريق الـ M4 “حلب – اللاذقية” الدولي، ابتداءاً من القسم الواقع قرب مدينة أريحا جنوبي إدلب، ووصولاً إلى ناحية بداما قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.

ووثق المرصد السوري، مقتل جندي من القوات التركية، متأثراً بجراح أصيب بها، بعد هجوم مسلح على نقطة تركية بريف إدلب الغربي، حيث كان المرصد السوري نشر في 31 كانون الثاني الفائت، أن مسلحين مجهولين استهدفوا محرس لإحدى النقاط العسكرية التركية، في منطقة أبو الزبير قرب بلدة محمبل الواقعة على طريق حلب-اللاذقية “m4” بريف إدلب الغربي، ما أدى إلى إصابة عنصرين من القوات التركية.