القوات التركية تنفذ جولة جديدة من القصف البري المكثف على ريف مدينة منبج

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على ريف مدينة منبج شمال شرقي حلب، حيث استهدفت المدفعية التركية بعد منتصف الليل وصباح اليوم، مناطق في قرى هوشرية والجات وعرب حسن وقرى أخرى في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى اشتباكات متقطعة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين القوات الكردية من جهة، وفصائل “الجيش الوطني” من جهة أخرى، على محور حربل في ريف مدينة مارع شمالي حلب.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل الموالية لتركيا بصاروخ موجه، مقرًا للتشكيلات المنضوية تحت قيادة “قسد” على خط الساجور في ريف منبج، فيما دارت اشتباكات على جبهات أم عدسة وبصلجة و الياشلي شمال غربي مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري قد وثقوا، مقتل عنصر من قوات مجلس الباب العسكري وإصابة 3 آخرين، الجمعة 23 تموز، جراء القصف التركي على محاور الجات والهوشرية والعريمة في ريف مدينة الباب شرقي حلب.