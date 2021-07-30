القوات التركية تنفذ جولة جديدة من القصف الصاروخي على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف البري التركي على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت المدفعية التركية بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة وفجر اليوم، مناطق في مرعناز وعين دقنة وأطراف تل رفعت، دون معلومات عن خسائر بشرية.وكان المرصد السوري أشار أمس إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدفت مناطق في تل مضيق وابين وعقيبة ودير جمال ومحيط تل رفعت وسد الشهباء التي تتواجد فيها قوات كردية والواقعة ضمن القطاع الشمالي من الريف الحلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

المرصد السوري كان قد أشار أمس الأول، إلى أن القوات التركية جددت قصفها بالأسلحة الثقيلة عند مغيب شمس الأربعاء، على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث سقطت قذائف المدفعية التركية على 6 قرى وهي: زويان النيربية الشعالة.

كما طال القصف أيضًا طريق أم حوش وحربل و أم القرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.