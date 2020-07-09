القوات التركية تنقل مصابين بـ”كورونا” من تركيا إلى مشفى رأس العين الوطني

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية تنقل مصابين بفيروس “كورونا” من تركيا لتطبيق الحجر الصحي عليهم في “مشفى رأس العين الوطني”، ضمن مناطق “نبع السلام”.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن أكثر من 3 سيارات تدخل يوميا تنقل مصابين بالفيروس.

ويحظى المشفى بحراسة مشددة، حيث يعمل 4 عناصر أتراك على حراسة البوابة الرئيسية، إضافة إلى تواجد دائم لعناصر الاستخبارات التركية، وموظفين أتراك.

كما تتواجد عربة عسكرية تركية داخل المشفى.

وشهدت مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، في أيار الفائت، حالة من التخوف والاستنفار عقب تأكيد إصابة نحو 7 جنود أتراك بفيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت نتائج الفحوصات والتحاليل التي أجريت لعناصر القاعدة العسكرية التركية في عفرين، إصابة نحو 7 أشخاص بالفيروس المستجد، وتم أخذ مسح للمخالطين بالعناصر المصابة وحجر القاعدة بالكامل