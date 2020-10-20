القوات التركية تواصل انسحابها من قاعدة “مورك”.. وتستقدم 15 آلية جديدة إلى منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل عسكري للقوات التركية من كفرلوسين شمال إدلب، واتجه نحو نقاط المراقبة التركية المنتشرة ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

ويتألف الرتل من 15 آلية وشاحنة، تحمل معدات لوجستية وعسكرية.

على صعيد متصل، تواصل القوات التركية انسحابها من النقطة العسكرية في بلدة مورك بريف حماة، حيث رصد المرصد السوري تحرك عشرات الآليات إلى ريف إدلب الجنوبي.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7280 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10615 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.