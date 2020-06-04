القوات التركية تواصل تحركاتها المكثفة في إدلب وتنتشر في 5 نقاط جديدة خلال 16 ساعة

تواصل القوات التركية تحركاتها المكثفة خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” ولا سيما في الريف الإدلبي، وسط انتشارها بعدة مواقع جديدة، حيث علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء 3 نقاط جديدة في كل من مرعيان ومعراتة وتفتناز بالريف الإدلبي، وكانت مساء أمس قد انتشرت في القياسات وقرب بسنقول، يأتي ذلك بعد وصول رتل تركي جديد نحو إدلب، مؤلف من 30 آلية تحوي معدات عسكرية ولوجستية، يذكر أن طيران الاستطلاع التركي يواصل تحليقه في أجواء المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 62، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران والأبزمو ورام حمدان والجينة وبسنقول والمشيرفة وتل خطاب وبداما والناجية والزعينية والغسانية والكفير والبرناص وبداما وأريحا وجنة القرى وبسامس وقمة تل النبي أيوب والقياسات وقرب بسنقول ومعراتة ومرعيان