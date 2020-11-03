القوات التركية تواصل تحضيراتها لعملية الانسحاب من نقطة “شير مغار” تزامنا مع دخول تعزيزات جديدة إلى منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، دخول رتل عسكري للقوات التركية يضم نحو 20 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة في منطقة “خفض – التصعيد”، تزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي الروسي في أجواء المنطقة، في حين تواصل القوات التركية تحضيراتها للانسحاب من نقطة “شيرمغار” في جبل شحشبو شمال غربي حماة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7395 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10730 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.