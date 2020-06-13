القوات التركية تواصل ترسيخ نفوذها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” وتدفع بتعزيزات عسكرية جديدة

تواصل القوات التركية جلب المزيد من التعزيزات العسكرية وبشكل متصاعد خلال الأيام الأخيرة نحو منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمال إدلب، مؤلف من نحو 40 آلية، وتوجه الرتل نحو المواقع التركية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4085 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

بذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7420 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11 ألف جندي تركي.