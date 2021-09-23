القوات التركية تواصل تصعيدها البري على الريف الحلبي وتقصف مناطق ضمن ما يعرف بـ “خط الساجور”

القوات التركية تواصل تصعيدها البري على الريف الحلبي وتقصف مناطق ضمن ما يعرف بـ “خط الساجور”

محافظة حلب: تواصل القوات التركية تصعيدها البري على مناطق نفوذ الفصائل العسكرية المنضوية تحت راية قسد في الريف الحلبي، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق عدة ضمن ما يعرف بـ “خط الساجور”، ضمن مناطق نفوذ قوات مجلس منبج العسكري، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري نشر في 20 الشهر الجاري، مجلس منبج العسكري المنضوي تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية، أمر تشكيلاته العسكرية بتوقيف العمليات العسكرية والرد على القصف التركي لعشرة أيام، دون توضيح الأسباب.

ورصد نشطاء المرصد السوري، هدوءًا حذرًا على غالبية محاور منبج، تخلله بضعة قذائف سقطت على محاور القتال منذ ساعات الظهيرة.

وتنشط حركة التبادل التجاري بين مناطق الفصائل الموالية لتركيا ومجلس منبج العسكري عبر بوابة أم جلود في ريف منبج شرقي حلب، حيث يتم إدخال المواد الغذائية والاسمنت والحديد وغيرها، بينما يتم نقل المحروقات إلى مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.