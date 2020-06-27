القوات التركية تواصل جلب المزيد من التعزيزات العسكرية نحو مواقعها في منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول رتل للقوات التركية من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال إدلب، يضم مدرعات وشاحنات وآليات تحصين، واتجه الرتل نحو نقاط المراقبة التركية المنتشرة ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4265 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7600 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11 ألف جندي تركي.