القوات التركية تواصل قصفها المكثف على مناطق بريف تل تمر والقوات الأمريكية تسير دورية اعتيادية في المنطقة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الصاروخي من قِبل القوات التركية على قرية الدردارة ومناطق أُخرى في ريف مدينة تل تمر بريف الحسكة، تزامن ذلك مع قيام القوات الأمريكية بتسيير دورية اعتيادية في بلدة تمر وريفها الشرقي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرى الدردارة والطويلة والمجيبرة في ريف تل تمر في محافظة الحسكة، واستهدف القصف التركي نقطة تتمركز فيها قوات النظام في ريف تل تمر.