القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالقذائف المدفعية، مساء اليوم، منطقتي تل مضيق وسد الشهباء ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 4 ديسمبر/كانون الأول، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور مرعناز بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ووثّق المرصد السوري، استشهاد شاب نازح من مدينة الرقة إلى ريف حلب، نتيجة رصاصة أصابته في الرأس بينما كان على سطح منزله بالقرب من جبهة شعالة بريف الباب شرقي حلب.

كما وثق المرصد السوري مقتل ضابط وإصابة 3 من القوات التركية في عملية تسلل نفذتها القوات الكردية، على محور باصوفان وكفرخاشر ضمن ريف حلب الشمالي، في 3 ديسمبر/كانون الأول، حيث كان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، عملية تسلل نفذتها القوات الكردية المنتشرة بريف حلب الشمالي، على مواقع الفصائل الموالية لأنقرة في محور كفرخاشر في الريف ذاته.