القوات التركية والفصائل الموالية لها تجددان القصف البري على عين عيسى شمالي الرقة

محافظة الرقة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفهما البري لمواقع في ريف ناحية عين عيسى شمالي الرقة، حيث استهدفت محاور قرية معلق ومخيم الخالدية في ريف عين عيسى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، اليوم، إصابة مواطنة وطفل بجراح، جراء قصف صاروخي تركي، استهدف بلدة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أُخرى على المحاور الغربية لناحية عين عيسى شمالي الرقة، في محاولة للفصائل التقدم على قريتي هوشان وخالدية، وسط قصف مدفعي تركي مكثف يطال المنطقة محاور الاشتباك، وطريق الـ”M4″ شمالي الرقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، عودة طريق الحسكة – حلب الدولي إلى العمل من جديد، حيث جرى مرور قوافل مدنية وتجارية من عين عيسى شمالي الرقة نحو تل تمر بريف الحسكة، بمرافقة دوريات روسية.