القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مناطق ريف تل تمر ضمن ريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قُرى وبلدات قرب الطريق الدولي حلب – الحسكة بريف تل تمر ضمن ريف الحسكة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري في 6 يناير/كانون الثاني، أن الهدوء الحذر عاد إلى محاور تل تمر بريف الحسكة، بعد ساعات من القصف المدفعي والصاروخي المتواصل، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى، تزامناً مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة على محاور البلدة.