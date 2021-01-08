القوات التركية والفصائل الموالية لها تواصلان قصفهما الصاروخي على ريف تل تمر وسقوط عدة قذائف على محيط القاعدة الروسية في المنطقة

القوات التركية والفصائل الموالية لها تواصلان قصفهما الصاروخي على ريف تل تمر وسقوط عدة قذائف على محيط القاعدة الروسية في المنطقة

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها تواصلان قصفهما الصاروخي على مناطق ريف تل تمر، حيث طال القصف قُرى وبلدات الكوزلية وتل اللبن وأم الخير ودردارا، ومحيط القاعدة الروسية الواقعة في منطقة المباقر شمالي بلدة تل تمر بريف الحسكة، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي والتركي في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قُرى وبلدات قرب الطريق الدولي حلب – الحسكة بريف تل تمر ضمن ريف الحسكة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.