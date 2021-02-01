القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف مناطق “جبهة الأكراد” في ريف حلب الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها والمتمركزة في منطقة السكرية بريف حلب الشرقي، استهدف قرية الحوتة الخاضعة لسيطرة قوات جبهة الأكراد، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد في 13 الشهر الفائت، استمراراً للمناوشات والقصف بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، وقوات “مجلس منبج العسكري ومجلس الباب العسكري” من جانب آخر، حيث شهد محور الدغلباش بريف الباب، اشتباكات بين مجلس الباب والفصائل الموالية لأنقرة، كما قصفت الأولى مناطق في قريتي عبلة وحزوان بريف الباب أيضاً، في حين قصفت القوات التركية قريى جاموسية وأم جلود وأم عدسة والصيادة الخاضعة لسيطرة قوات مجلس منبج العسكري بريف منبج