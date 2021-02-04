القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى ومواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، محيط مدينة تل رفعت وقرى ومناطق سد الشهباء وسموقة وأطراف قرية شعالة وقرية تل مضيق وحربل والشيخ عيسى ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 2 فبراير/شباط، قصفًا متبادلًا، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على مناطق السيطرة بريف حلب، حيث قصفت القوات الكردية محيط مدينة إعزاز ومواقع الفصائل في المنطقة، بينما قصفت القوات التركية في مركز البحوث، والفصائل الموالية لها محور مرعناز والأطراف الشمالية لبلدة تل رفعت.

وقصفت القوات التركية، في 22 كانون الثاني الفائت، منطقة الشهباء وسد الشهباء ومحيط بلدة مارع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

واستهدفت القوات الكردية بقذائف الهاون، في 21 كانون الثاني الفائت، القاعدة العسكرية التركية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، واستهدفت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة محاور التماس مع الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة.