القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قريتين في ريف الحسكة

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزة في قرية عريشة ضمن مواقعها في مناطق “نبع السلام”، قريتي طويلة و دشيشة بريف بلدة تل تمر ضمن مناطق نفوذ “قسد” بريف الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 10 شباط، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قُرى الدشيشة والطويلة الواقعتين في محيط طريق الـ m4 قرب بلدة تل تمر شمال الحسكة، ما أسفر عن جرح طفلين.