القوات التركية والفصائل الموالية لها تجدد قصفها البري على محيط عاصمة “الإدارة الذاتية” شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية. وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، تجدد الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي على محاور عين عيسى شمالي الرقة، إثر محاولة تسلل لعناصر الفصائل الموالية لتركيا إلى مواقع “قسد” في قريتي صيدا ومعلق شمالي عين عيسى، وأسفرت الاشتباكات عن إعطاب عربة عسكرية للفصائل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كما كان المرصد السوري رصد أمس الأول، محاولة تسلل للفصائل الموالية لتركيا إلى مواقع “قسد” في ريف عين عيسى شمالي الرقة، حيث دارت اشتباكات بينهما، بالقرب من طريق الدولي M4 على أطراف قرية معلق غربي عين عيسى، وسط معلومات عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.