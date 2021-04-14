القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا صاروخيا، تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب، حيث طال القصف كل من شوارغة وبيلونية وعين دقنة وقلعة شوارغة وأماكن أخرى في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل شهدت محاور بريف اعزاز شمالي حلب، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة، بين الفصائل من طرف والقوات الكردية من طرف آخر.

وكان المرصد السوري رصد أمس، أرتالًا للقوات الروسية، تنطلق من قاعدتي تل رفعت وعشتار بريف حلب الشرقي، باتجاه مدينة حلب.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن القوات الروسية انسحبت بعتادها وآلياتها العسكرية من القاعدتين في تل رفعت وعشتار، بالإضافة لخروج عربات مصفحة روسية من منطقة الشهباء، ولم تصدر عن القوات الروسية توضيحات حول ما جرى حتى الآن.

وكان ما يعرف بـ “مركز المصالحة الروسي” قد أصدر بيانًا، في 9 نيسان، حول مقتل 5 مدنيين وإصابة 6 آخرين بجراح في قصف مدفعي للفصائل الموالية لأنقرة على مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، الخاضعة لسيطرة القوات الكردية وتتواجد فيها قاعدة روسية بالإضافة لقوات النظام.

وبدوره يؤكد المرصد السوري أن المنطقة لم تشهد مثل هكذا حادثة خلال الأيام الفائتة، كما لابد من الإشارة إلى أن منطقة ريف حلب الشمالي، شهدت خلال الأيام الفائتة، وتحديداً فجر يوم الاثنين الخامس من نيسان الجاري، جريمة قتل في بلدة الزهراء التي يقطنها مواطنون من أتباع الطائفة الشيعية بريف حلب الشمالي، راح ضحيتها 6 أشخاص هم رجل وامرأة وطفلتيهما وعم الرجل، وقال إعلام النظام أن الزوج هم من ارتكب الجريمة وأطلق النار على البقية قبل أن يطلق النار على نفسه.

وجاء في بيان مركز المصالحة: “في السابع من شهر نيسان/أبريل، بين الساعة 18:30 و 19:10 بتوقيت موسكو، أسفر قصف مدفعي من مناطق سيطرة القوات المسلحة التركية عن مقتل خمسة مدنيين في مدينة تل رفعت بمحافظة حلب، كما أصيب ستة أشخاص بينهم طفلان”.