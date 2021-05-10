القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى ومواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قرى عين دقنة وبيلونية ومواقع أخرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، استهدافات متبادلة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على جبهة حزوان بريف مدينة الباب ضمن القطاع الشرقي من ريف حلب، بين الفصائل الموالية للحكومة التركية من جانب، والقوات الكردية من جانب آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية.