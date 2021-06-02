القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 4 قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قريتي أبين وكعشتار التابعتين لناحية شيراوا بريف عفرين، وقرية طاطمرش ومحيط تل رفعت، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، اليوم، مقتل ملازم في قوات النظام، متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية قبل أيام، على مناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي ضمن المناطق التي تتواجد فيها قوات كردية وقوات النظام، يذكر أن القتيل ينحدر من ريف مصياف ضمن محافظة حماة.

وأشار المرصد السوري في 31 أيار، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت بيلونية وسد الشهباء وسموقة وأماكن أخرى في المنطقة، وذكرت مصادر المرصد السوري، إلى إصابة عنصرين من قوات النظام، جراء القصف المدفعي من قبل القوات التركية على مناطق تل مضيق وسد الشهباء بريف حلب.

وتعرضت قريتي مرعناز والمالكية التابعتين لناحية شرا في ريف عفرين الشرقي لقصف مدفعي مصدره القوات التركية.