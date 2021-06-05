القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مواقع قرب طريق “m4” شمالي الرقة

محافظة الرقة: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لتركيا بالأسلحة الثقيلة مخيم عين عيسى وقرية معلق وطريق الدولي “M4” شمالي عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، ماأدى إلى نشوب حرائق في المحاصيل الزراعية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في ناحية عين عيسى قد أفادوا، في 30 نيسان الفائت، بأن القوات التركية تحاول التقدم والوصول إلى طريق” M4″ حلب-الحسكة، حيث تعمل القوات التركية على رفع سواتر ترابية على على مراحل في جبهة عين عيسى والتقدم من خلالها، ثم العمل على رفع سواتر ترابية متقدمة جديدة وهكذا للتقدم أكثر والاقتراب من طريق حلب-الحسكة

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 29 نيسان الفائت، طائرة حربية مجهولة قصفت موقعًا بالقرب من قاعدة عسكرية تركية ضمن مناطق الفصائل الموالية لتركيا بالقرب من قرية جهبل في محيط عين عيسى شمالي الرقة.