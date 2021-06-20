القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: تعرضت مواقع عند أطراف مدينة تل رفعت وقرية عين دقنة الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي لقصف مدفعي مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا أمس، قصفًا بالمدفعية من قبل القوات التركية المتمركزة في البحوث العلمية في مدينة إعزاز، على مواقع في قرى مرعناز وشوارغة ومطار منغ العسكري و محيط مدينة تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته القوات التركية على قرى الشعالة وتل زويان وتل عنب الخاضعة لسيطرة القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، وسط قصف للقوات الكردية على محيط القاعدة التركية في محور حزوان بريف مدينة الباب شرقي حلب.