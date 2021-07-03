القوات التركية والفصائل الموالية لها في “نبع السلام” تقصفان ريف أبو راسين (زركان) في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على ريف ناحية أبو راسين (زركان) بريف الحسكة، حيث سقطت عشرات القذائف على مواقع في قرى تل حرمل ونويحات محطة وقود الشيخ، دون ورود ومعلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قد قصفوا بالمدفعية الثقيلة، في 26 حزيران الفائت، قريتي أم الخير والمحل في ريف رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة، كما توسع القصف ليشمل قرية كوزلية في ريف تل تمر ومواقع في ريف أبو راسين (زركان)، فيما ردت قوات سوريا الديمقراطية بالقصف على مواقع الفصائل الموالية لتركيا.