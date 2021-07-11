القوات التركية والفصائل الموالية لها تنفذ جولة جديدة من القصف البري على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية مناطق في تل جيجان وسد الشهباء وعلقمية وشوارغة ومرعناز، وذلك فجر اليوم الأحد، ما أدى لأضرار مادية، ولم ترد معلومات حتى الآن عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري في السادس من الشهر الجاري، إلى مقتل عنصر من القوات الكردية، متأثرًا بإصابته التي أصيب بها أمس الاثنين، جراء استهداف القوات التركية قرية السد بريف حلب الشمالي. على صعيد متصل، جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفها بالأسلحة الثقيلة، على قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، حيث سقطت قذائف في سموقة والسد وسروج والحصية وتل مضيق بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.