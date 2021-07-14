القوات التركية والفصائل الموالية لها تنتهك حرمات الموتى وتدمر مقبرة جماعية في عفرين

دمرت القوات التركية والفصائل الموالية لتركيا، مقبرة جماعية في مدينة عفرين بالقرب من مبنى المجلس المحلي في عفرين، حيث استقدمت القوات العسكرية جرافات وآليات ثقيلة لتدمير المقبرة والتي تحوي رفات أكثر من 40 جثة لمدنيين وعسكريين قتلوا واستشهدوا إبان حصارعفرين مطلع العام 2018.

ووفقًا للمصادر فإن أهالي عفرين دفنوا جثث قتلى المحمودية الذين قتلوا في قصف جوي تركي على الحي، في آذار 2018.

على صعيد متصل، أغلقت الفصائل الموالية لتركيا كافة الشوارع المؤدية إلى المقبرة، اليوم، ووفقًا لمصادر أهلية، فإن القوات التركية انتهكت حرمات الموتى، حيث استخرجت عظام وأكفان أثناء عمليات الحفر.

والجدير بالذكر أن القوات التركية دمرت مقابر متينا وقازقلي وافستا على طريق كفرشيل وحولتها إلى سوق لبيع الأغنام، إضافة لمقبرة سنارة الأثرية.