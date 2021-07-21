القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب

القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بعشرات القذائف المدفعية، قرية صوخاناكة التابعة لناحية شيراوا في ريف عفرين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قدوثّق في 19 تموز، مقتل عنصرين من فرقة ملك شاه وإصابة 4 آخرين من الفصائل الموالية لتركيا، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على معبر أبو الزندين في محيط مدينة الباب شرقي حلب.

وكانت طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية والفصائل الموالية لها قد استهدفت أطراف مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، حيث تنتشر القوات الكردية في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما جددت القوات التركية والفصائل قصفها البري على مناطق في منغ وعين دقنة وبيلونية ومرعناز وعلقمية الخاضعة لنفوذ القوات الكردية شمالي حلب.