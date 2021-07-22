القوات التركية والفصائل الموالية لها تجدد القصف الصاروخي على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً مكثفاً، نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدف القصف كل من دير جمال وصوغانكة وابين وعقيبة ومرعناز ومحيط مطار منغ العسكري، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما سقطت 5 قذائف صاروخية أطلقتها القوات التركية المتمركزة في قرية توخار صغير على قرية توخار كبير بريف مدينة منبج، شمال شرقي حلب، ولا أنباء عن إصابات.

وكان المرصد السوري نشر أمس الأربعاء، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت بعشرات القذائف المدفعية، قرية صوخاناكة التابعة لناحية شيراوا في ريف عفرين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.