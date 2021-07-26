القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق “نبع السلام” يقصفان مواقع في ريف تل تمر 

محافظة الحسكة: قصفت كل من القوات التركية المتمركزة في قاعدة داؤودية، والفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في عنيق الهوى ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، منطقة المشاريع الزراعية في قرى الدردارة والكوزلية في ريف تل تمر، تزامنًا مع إطلاقها لقنابل ضوئية على خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي 21 تموز، قصفت الفصائل الموالية لتركيا بالمدفعية الثقيلة، قرية طويلة والكوزلية والمحل والجبانة وطريق “m4” حلب-الحسكة، في ريف تل تمر الغربي بريف الحسكة، بينما ردت قوات مجلس “تل تمر” العسكري، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا الجمعة 9 تموز، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل الموالية لأنقرة على مناطق في قريتي دادا عبدال الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بريف أبو رأسين (زركان) ضمن محافظة الحسكة.