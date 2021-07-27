القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب والأخيرة ترد باستهداف أطراف مدينتي اعزاز والباب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية على مناطق انتشار القوات الكردية في تنب و كشتعار ومناطق أُخرى بريف حلب الشمالي، كما ردت القوات الكردية باستهداف أطراف مدينة إعزاز الغربية مما أدى إلى إصابة مدني بجروح طفيفة، كما استهدفت القوات الكردية قرية المقري بريف مدينة الباب ما أدى لنفوق عدد من الأغنام.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أشار مساء الأمس إلى أن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة، تل رفعت ومنغ وعين دقنة وتنب كشتعار في ريف حلب الشمالي.

وفي سياق متصل، دمرت الفصائل الموالية لتركيا سيارة عسكري تابعة لقوات النظام على محور مارع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام.

وفي سياق ذلك، سقطت عدة قذائف مدفعية على مدينة إعزاز، مصدرها الجبهة الشمالية لحلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.