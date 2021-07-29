القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى تل تمر.. و”قسد” ترد على مصادر النيران

محافظة الحسكة: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالأسلحة الثقيلة قرى الدردارة والكوزلية والخشمة والطريق الواصل بين تل تمر وأبو راسين “زركان” في ريف تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة.

وفي سياق ذلك قصفت قوات سوريا الديمقراطية مواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق “نبع السلام” في الجهة المقابلة لمناطقها بريف الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا في 27 تموز، عودة الهدوء إلى مناطق ريف تل تمر بريف الحسكة، بعد استهدافها بعشرات القذائف الصاروخية من قِبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، دون وجود أي رد من قِبل قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام.