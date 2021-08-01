القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفها بالمدفعية الثقيلة على مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، حيث سقطت الكثير من القذائف على قرية مرعناز ومواقع أخرى في محيطها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 30 تموز الفائت، تجدد القصف البري التركي على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت المدفعية التركية بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، مناطق في مرعناز وعين دقنة وأطراف تل رفعت.

وأشار المرصد السوري في 29 تموز الفائت إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدفت مناطق في تل مضيق وأبين وعقيبة ودير جمال ومحيط تل رفعت وسد الشهباء التي تتواجد فيها قوات كردية والواقعة ضمن القطاع الشمالي من الريف الحلبي.