القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية.. واشتباكات مع مجلس منبج على محاور خط الساجور بريف حلب

القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية.. واشتباكات مع مجلس منبج على محاور خط الساجور بريف حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قريتي مياسة وبرج القاص التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، ليل أمس، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى، على خط الساجور بريف منبج شرقي حلب، تزامن مع ذلك محاولات تسلل للأولى على مواقع الثانية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات التركية قد قصفت بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، في 7 آب، قرية الهوشرية شمال شرقي مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، حيث سقطت أكثر من 12 قذيفة على منازل المواطنين في القرية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

واستهدفت الفصائل الموالية لتركيا بصاروخ موجه، في 6 آب، نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام على محور قرية الشعالة بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح خطيرة.