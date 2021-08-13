القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 3 مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي

القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 3 مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة كلجبرين بالمدفعية الثقيلة، منتصف ليل الخميس الجمعة، محيط مدينة تل رفعت وقريتي مرعناز وعلقمية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي 10 آب، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قرى سد الشهباء وسموقة، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

وتعرضت قرى المياسة وبرج قاص ومرعناز التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين لقصف مدفعي مصدره الفصائل الموالية لتركيا.