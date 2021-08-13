القوات التركية والفصائل الموالية لها تجدان قصفها لريف الحسكة.. ومواطنون ينزحون هربًا من الاشتباكات والقصف

محافظة الحسكة: جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفها البري على مناطق ضمن نفوذ “قسد” في ريف تل تمر، حيث سقطت قذائف على قرى تل الورد والدردارة ومجيبرة وخشمان في ريفي تل تمر وأبو راسين في ريف الحسكة، وذلك بعد استهداف قرية تل محمد التي كان يجتمع بها أتراك مع الفصائل الموالية لتركيا، وسط معلومات عن وجود قتلى وجرحى في صفوفهم.

وتركز القصف البري التركي على قريتي الدردارة وتل الورد، ما أدى إلى نزوح الأهالي إلى مناطق أكثر أمنًا.

وكانت القوات التركية قد قصفت قرى جديدة كميرزو وصباحية وخشمان، ردًا على استهداف “قسد” لنقطة تابعة للفصائل الموالية لتركيا في قرية تل محمد، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الفصائل.

وشمل القصف التركي قرى ربيعات وتل ورد والدرارة والمسلط وعبوش.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، في 11 آب، مقتل عنصرين من الفصائل الموالية لتركيا، جراء الاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية، على محور قرية أم الشعفة بريف تل تمر في ريف الحسكة.